Магомед-Шапи Сулейманов совершил первое голевое действие в чемпионате Турции
Фото: инстаграм Магомеда-Шапи Сулейманова/Автор неизвестен
Российский нападающий "Гиресунспора" Магомед-Шапи Сулейманов отдал голевую передачу в матче 15-го тура чемпионата Турции с "Фатих Карагюмрюк" (3:1).
Россиянин вышел на поле в стартовом составе, на 69-й минуте сделал голевой пас на Ибраима Бальде, который сравнял счет. Сулейманов был заменен на 90-й минуте.
Благодаря победе "Гиресунспор", набрав 19 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
21-летний Сулейманов является воспитанником "Краснодара", а за "Гиресунспор" выступает на правах аренды. За турецкий клуб он провел 12 матчей.
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