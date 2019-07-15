Магуайр хочет покинуть "Лестер". Им интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"

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Магуайр хочет покинуть "Лестер". Им интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"
Защитник "Лестера" Харри Магуайр сообщил руководству команды, что сменить клуб, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист намерен перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити". "Лестер" сообщил игроку, что готов отпустить его за 90 миллионов евро.

26-летний Магуайр выступает за "Лестер" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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