Магуайр хочет покинуть "Лестер". Им интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"
Защитник "Лестера" Харри Магуайр сообщил руководству команды, что сменить клуб, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, футболист намерен перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити". "Лестер" сообщил игроку, что готов отпустить его за 90 миллионов евро.
26-летний Магуайр выступает за "Лестер" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|2
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|38
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|Челси
|38
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|4
|Тоттенхэм
|38
|71
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|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|38
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|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|11
|Уотфорд
|38
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|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
|38
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|Бернли
|38
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|Саутгемптон
|38
|39
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|18
|Кардифф Сити
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|Фулхэм
|38
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|Хаддерсфилд Таун
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