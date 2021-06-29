Магуайр - игрок матча против сборной Германии

Теги чемпионат европыанглияхарри магуайр

Магуайр - игрок матча против сборной ГерманииФото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

В матче, где сборная Англии обыграла сборную Германии в матче 1/8 финала Евро-2020 игроком матча был признан защитник англичан Харри Магуайр.

Голами в матче отметились Рахим Стерлинг и Харри Кейн.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Англии сыграет с победителями матча между сборными Швеции и Украины.

Матч 1/4 финала пройдет 3 июля в Риме.

Также не пропустите: "Реал" и "Барселона" интересуются Спинаццолой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов