Магуайр - игрок матча против сборной Германии

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

В матче, где сборная Англии обыграла сборную Германии в матче 1/8 финала Евро-2020 игроком матча был признан защитник англичан Харри Магуайр.

Голами в матче отметились Рахим Стерлинг и Харри Кейн.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Англии сыграет с победителями матча между сборными Швеции и Украины.

Матч 1/4 финала пройдет 3 июля в Риме.

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