Магуайр имеет предложения от четырёх топ-клубов АПЛ

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Магуайр имеет предложения от четырёх топ-клубов АПЛ

Защитник "Лестера" Харри Магуайр пользуется спросом на английском трансферном рынке, сообщает The Sun.

По сведениям издания, заполучить 26-летнего футболиста хотят "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Челси".

"Лисы" хотят выручить от продажи своего лидера почти 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Магуайр сыграл за "Лестер" 31 матч, в которых забил 3 гола.

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