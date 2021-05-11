Магуайр избежал перелома

Фото: инстаграм Магуайра/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился важной информацией о травме защитника Харри Магуайра.

"Ему сделали МРТ. Хорошая новость заключается в том, что перелома нет.

Есть повреждение связок, но, надеюсь, мы еще увидим его в этом сезоне. Надеюсь, он будет готов к финалу", – сказал Сульшер.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Вильярреалом" в финале Лиги Европы 26 мая.

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