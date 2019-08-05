Магуайр: "Когда в твою дверь стучится "Манчестер Юнайтед", перед тобой возникает невероятная возможность"

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Магуайр: "Когда в твою дверь стучится "Манчестер Юнайтед", перед тобой возникает невероятная возможность"

Новый игрок "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр рассказал, что думает о своем переходе в стан "красных дьяволов". Об этом сообщает пресс-служба "МЮ".

"Невероятно рад перейти в этот великий клуб. Я наслаждался игрой в "Лестере" и хочу поблагодарить всех в клубе за фантастическую поддержку.

Когда в твою дверь стучится "Манчестер Юнайтед", перед тобой возникает невероятная возможность", - сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Ожидается, что зарплата у игрока в "МЮ" составит 5,5 миллиона евро в год. 

В прошлом сезоне Магуайр сыграл 32 матча, в которых забил три гола.

Читайте также: Роджерс подтвердил скорый переход Магуайра в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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FlorentinoPérez
FlorentinoPérez

Магуайр: "Когда в твою дверь стучится "Манчестер Юнайтед", перед тобой возникает невероятная возможность сыграть в ЛЕ"

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