Магуайр: "Когда в твою дверь стучится "Манчестер Юнайтед", перед тобой возникает невероятная возможность"
Новый игрок "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр рассказал, что думает о своем переходе в стан "красных дьяволов". Об этом сообщает пресс-служба "МЮ".
"Невероятно рад перейти в этот великий клуб. Я наслаждался игрой в "Лестере" и хочу поблагодарить всех в клубе за фантастическую поддержку.
Когда в твою дверь стучится "Манчестер Юнайтед", перед тобой возникает невероятная возможность", - сказал футболист.
Ранее сообщалось, что Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола.
Ожидается, что зарплата у игрока в "МЮ" составит 5,5 миллиона евро в год.
В прошлом сезоне Магуайр сыграл 32 матча, в которых забил три гола.
Читайте также: Роджерс подтвердил скорый переход Магуайра в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16