Магуайр может быть лишен капитанской повязки в "МЮ"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может быть лишен капитанской повязки в клубе. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, футболист был признан виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, а также сопротивлении аресту и попытках дать взятку

По данным источника, защитник встретится с руководством клуба, чтобы обсудить будущее капитанской повязки клуба.

Вчера, 25 августа, стало известно, что Магуайр приговорен судом Греции к 21 месяцу тюрьмы условно.

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