Защитник "Лестера" Харри Магуайр может стать вторым в списке самых дорогих защитников мира, информирует The Sun.

По сведениям издания, заинтересованность в подписании 25-летнего бека "лис" проявляет "Манчестер Юнайтед", который оценивает возможность его подписания за 73 миллиона евро.

Если "красные дьяволы" таки приобретут Магуайра за указанную сумму, он станет вторым игроком после Вирджила ван Дейка, за которого "Ливерпуль" заплатил 84 миллиона евро, в списке самых дорогих защитников планеты.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" принял окончательное решение по будущему Мартиаля. | soccernews.ru