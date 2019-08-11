Магуайр: "Нам нужно сделать "Олд Траффорд" настоящей крепостью"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр прокомментировал дебютный матч в составе "красных дьяволов". Об этом сообщает ВВС.

Напомним, футболист этим летом перешел в клуб из "Лестера".

"Хороший старт для меня и команды. Я немного нервничал, это мой первый матч на "Олд Траффорд". Во втором тайме мы играли намного увереннее. Нам нужно сделать нашу арену настоящей крепостью", - сказал Мануайр.

В матче 1-го тура РПЛ "МЮ" крупно обыграл "Челси" (4:0).

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