Магуайр: "Нам нужно сделать "Олд Траффорд" настоящей крепостью"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр прокомментировал дебютный матч в составе "красных дьяволов". Об этом сообщает ВВС.
Напомним, футболист этим летом перешел в клуб из "Лестера".
"Хороший старт для меня и команды. Я немного нервничал, это мой первый матч на "Олд Траффорд". Во втором тайме мы играли намного увереннее. Нам нужно сделать нашу арену настоящей крепостью", - сказал Мануайр.
В матче 1-го тура РПЛ "МЮ" крупно обыграл "Челси" (4:0).
А еще: Сульшер прокомментировал победный матч "Манчестер Юнайтед" с "Челси"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16