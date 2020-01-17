Магуайр - новый капитан "Манчестер Юнайтед"

Капитанскую повязку "Манчестер Юнайтед" теперь будет носить защитник Харри Магуайр.

"Харри - капитан. Всё говорит о том, что он - лидер", - сказал главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.

Ранее капитаном команды был Эшли Янг, который, скорее всего, до закрытия зимнего трансферного окна перейдёт в миланский "Интер".

26-летний Магуайр выступает за "МЮ" с прошлого лета. Его купили у "Лестера" за 87 миллионов евро. В текущем сезоне центрбек провёл 28 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Спортинг" назвал "Манчестер Юнайтед" цену на Бруну Фернандеша. | http://soccernews.ru