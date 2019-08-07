Магуайр определился с игровым номером в "Манчестер Юнайтед"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр выбрал игровой номер, под которым он будет выступать за команду.

Как сообщает официальный сайт "красных дьяволов", футболист отдал предпочтение цифре "5".

Стоит отметить, что центрбек сборной Англии уже играл под этим номером в "Шеффилд Юнайтед" и "Халл Сити".

Напомним, что "МЮ" купил Магуайра у "Лестера" за 87 миллионов евро. Это рекордный трансфер в истории для игроков обороны.

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