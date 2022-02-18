Магуайр отреагировал на слухи о конфликте с Роналду

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр не подтвердил информацию о разногласиях с форвардом Криштиану Роналду.

"Я видел много ложных новостей о "МЮ", и это одна из них. Не буду комментировать всё, что там написано, но это нужно прояснить. Мы едины и сосредоточены на ближайшем матче", - написал Магуайр в твиттере.

Ранее нападающий Маркус Рэшфорд также опроверг слухи о конфликте с португальцем.

37-летний Роналду вернулся в "МЮ" в августе прошлого года и с тех пор забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

Не пропустите: Стала известна причина, по которой ПСЖ хочет подписать Роналду. | http://soccernews.ru