Магуайр отреагировал на увольнение Сульшера из "МЮ"

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Магуайр отреагировал на увольнение Сульшера из "МЮ"

Фото: инстаграм Харри Магуайра/Автор неизвестен

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился мнением об увольнении Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

"Результат нашего матча с "Уотфордом" не оказался хорошим. Да и вообще в последнее время мы показывали плохие результаты. Сульшер, к сожалению, поплатился за это. Но игроки также должны взять на себя часть ответственности. Именно мы отвечаем за происходящее на поле. Мы все разочарованы увольнением Уле. Мы с уважением относимся к нему. Он сказал, что будет продолжать поддерживать нас", - приводит слова Магуайра BBC Sport.

"Манчестер Юнайтед", набрав в 12 матчах 17 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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