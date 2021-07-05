Магуайр поделился ожиданиями от матча со сборной Дании в 1/2 финала Евро-2020

Теги чемпионат европыанглияданияхарри магуайр

Магуайр поделился ожиданиями от матча со сборной Дании в 1/2 финала Евро-2020Фото: инстаграм Магуайра/Автор неизвестен

Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Харри Магуайр высказался перед матчем против сборной Дании в полуфинале чемпионата Европы.

"У нас было много больших матчей, мы много времени провели вместе, тренируясь на поле, играя в товарищеских и отборочных встречах. Чувствуем, что с каждым матчем мы прибавляем, и вы могли видеть это на этом турнире. Между самой первой игрой и матчем с Украиной была огромная разница.

Наша оборона — это не только мы, защитники и вратарь. Это вся команда. Оборона начинается с прессинга наших нападающих и постоянного давления на соперника.

Путь Дании на этом турнире очень вдохновляет. Они на протяжении многих лет доказывали, что являются топовой командой. Кажется, в рейтинге они стоят выше всех команд, с которыми нам довелось играть на Евро. Так что мы знаем, что Дания — сильная команда с отличными лидерами и большим опытом", — сказал защитник.

Англия сыграет с Данией 7 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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