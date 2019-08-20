Магуайр пожаловался на интернет-троллей

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Магуайр пожаловался на интернет-троллей
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр раскритиковал интернет-пользователей, которые оскорбили в социальных сетях его партнера по команде полузащитника Поля Погба, не реализовавшего 11-метровый в матче 2-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (1:1).

"Это просто отвратительно. С этим нужно что-то делать. Каждая учетная запись в социальных сетях должна подтверждаться паспортом или водительскими правами. Нужно остановить этих жалких троллей, которые создали кучу аккаунтов с целью оскорблений", - написал Магуайр в своем Twitter.

Стоит отметить, что пресс-служба "Манчестер Юнайтед" также осудила фанатов, которые оскорбили Погба.

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