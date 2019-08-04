Магуайр прибыл в Манчестер для подписания контракта с "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайр прилетел в Манчестер для завершения трансфера в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Sky Sports News.

Harry Maguire is in Manchester as he edges closer to his world-record move to Manchester United — Sky Sports News (@SkySportsNews) 4 августа 2019 г.

Ожидается, что "красные дьяволы" заплатят за 26-летнего футболиста 88 миллионов евро, что станет новым рекордом для игроков обороны. Скорее всего, игрок примет участие в матче первого тура АПЛ с "Челси", который пройдет 11 августа.

В прошлом сезоне Магуайр сыграл за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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