Магуайр прибыл в Манчестер для подписания контракта с "Манчестер Юнайтед"

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Магуайр прибыл в Манчестер для подписания контракта с "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайр прилетел в Манчестер для завершения трансфера в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Sky Sports News.

Ожидается, что "красные дьяволы" заплатят за 26-летнего футболиста 88 миллионов евро, что станет новым рекордом для игроков обороны. Скорее всего, игрок примет участие в матче первого тура АПЛ с "Челси", который пройдет 11 августа.

В прошлом сезоне Магуайр сыграл за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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