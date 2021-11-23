Магуайр прокомментировал кризис в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедхарри магуайр

Магуайр прокомментировал кризис в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Харри Магуайра

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился мыслями о результатах своей команды в текущем сезоне.

"Футболисты тоже должны нести ответственность, а не только тренер. Наша обязанность - вернуть этот клуб на его законное место. В футболе есть взлёты и падения, и сейчас мы переживаем плохие времена. Мы не проявляли себя должным образом ни на индивидуальном, ни на командном уровне. Проблемы росли как снежный ком. Нужно найти в себе силы сосредоточиться и правильно настроиться", - приводит слова Магуайра Manchester Evening News.

"МЮ" выиграл только один из последних семи матчей в АПЛ. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице лиги.

На фоне провальных результатов в воскресенье клуб объявил об увольнении главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

Не пропустите: Кэррик высказался об увольнении Сульшера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Марадону похоронили без сердца

Марадону похоронили без сердца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов