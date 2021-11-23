Магуайр прокомментировал кризис в "Манчестер Юнайтед"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился мыслями о результатах своей команды в текущем сезоне.
"Футболисты тоже должны нести ответственность, а не только тренер. Наша обязанность - вернуть этот клуб на его законное место. В футболе есть взлёты и падения, и сейчас мы переживаем плохие времена. Мы не проявляли себя должным образом ни на индивидуальном, ни на командном уровне. Проблемы росли как снежный ком. Нужно найти в себе силы сосредоточиться и правильно настроиться", - приводит слова Магуайра Manchester Evening News.
"МЮ" выиграл только один из последних семи матчей в АПЛ. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице лиги.
На фоне провальных результатов в воскресенье клуб объявил об увольнении главного тренера Уле Гуннара Сульшера.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18