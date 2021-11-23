Магуайр прокомментировал кризис в "Манчестер Юнайтед"

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Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился мыслями о результатах своей команды в текущем сезоне.

"Футболисты тоже должны нести ответственность, а не только тренер. Наша обязанность - вернуть этот клуб на его законное место. В футболе есть взлёты и падения, и сейчас мы переживаем плохие времена. Мы не проявляли себя должным образом ни на индивидуальном, ни на командном уровне. Проблемы росли как снежный ком. Нужно найти в себе силы сосредоточиться и правильно настроиться", - приводит слова Магуайра Manchester Evening News.

"МЮ" выиграл только один из последних семи матчей в АПЛ. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице лиги.

На фоне провальных результатов в воскресенье клуб объявил об увольнении главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

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