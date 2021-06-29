Магуайр прокомментировал победу над Германией

Фото: инстаграм Магуайр/Автор неизвестен

Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Харри Магуайр прокомментировал победу над сборной Германии в матчей 1/8 финала чемпионата Европы.

"Это волшебный момент для меня, для команды, для болельщиков, для всех в нашей стране. Нам необходимо было проявить смелость в игре с мячом и без мяча, надо было играть под давлением, не отдавать им мяч легко, ведь они любят им владеть.

Думаю, у нас прекрасные игроки. Мы – одна боевая единица, все идет от Гарета Саутгейта, от того, как он настраивает команду. Все начинается с атаки и заканчивается защитой.

Сухие матчи – это здорово, но главное – выигрывать матчи", – сказал Магуайр.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция - Украина.

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