Магуайр пропустил тренировку "Лестера". "МЮ" готов купить его за 88 миллионов евро

Теги харри магуайрманчестер юнайтедлестер сититрансферы

Магуайр пропустил тренировку "Лестера". "МЮ" готов купить его за 88 миллионов евро

Защитник "Лестера" Харри Магуайр пропустил сегодняшнюю тренировку, так как готовится покинуть клуб. Об этом пишет Sky Sports.

По данным источника, в 26-летнем футболисте активно интересуется "Манчестер Юнайтед". Клубы уже согласовали его трансфер за 88 миллионов евро.

Сам футболист уже объявил всем в команде, что он хочет покинуть клуб.

26-летний Магуайр выступает за "Лестер" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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