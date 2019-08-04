Магуайр прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедхарри магуайрлестер сититрансферы

Магуайр прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Лестера" Харри Магуайр в ближайшее время должен стать игроком "Манчестер Юнайтед".

Как сообщил журналист Николо Шир, игрок успешно прошел медосмотр в клубе и вскоре поставит подпись под контрактом.

Ожидается, что зарплата Магуайра в "МЮ" составит 5,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера должна составить 88 миллионов евро.

В прошлом сезоне Магуайр сыграл 32 матча, в которых забил три гола.

Читайте также: Роджерс подтвердил скорый переход Магуайра в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" одолел в серии пенальти "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" одолел в серии пенальти "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов