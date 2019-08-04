Магуайр прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Лестера" Харри Магуайр в ближайшее время должен стать игроком "Манчестер Юнайтед".

Как сообщил журналист Николо Шир, игрок успешно прошел медосмотр в клубе и вскоре поставит подпись под контрактом.

Ожидается, что зарплата Магуайра в "МЮ" составит 5,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера должна составить 88 миллионов евро.

В прошлом сезоне Магуайр сыграл 32 матча, в которых забил три гола.

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