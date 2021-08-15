Магуайр рассказал, какое качество даст "Манчестеру Юнайтед" Варан

Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился мнением о трансфере французского защитника Рафаэля Варана в стан "красных дьяволов".

"Вы видели, что он выиграл за свою карьеру. Он играл в лучших командах мира — во французской сборной и "Реале" — и выиграл абсолютно всё. Я думаю, что он принесёт в клуб этот менталитет победителя. В то же время у него выдающиеся футбольные способности. Он однозначно укрепит нашу защиту. Привлечение игроков его калибра — это очень, очень здорово для нас", — цитирует Магуайра The Guardian.

Напомним, что Варан подписал с манкунианцами контракт, который рассчитан до июня 2025 года.

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