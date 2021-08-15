Магуайр рассказал, какое качество даст "Манчестеру Юнайтед" Варан
Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился мнением о трансфере французского защитника Рафаэля Варана в стан "красных дьяволов".
"Вы видели, что он выиграл за свою карьеру. Он играл в лучших командах мира — во французской сборной и "Реале" — и выиграл абсолютно всё. Я думаю, что он принесёт в клуб этот менталитет победителя. В то же время у него выдающиеся футбольные способности. Он однозначно укрепит нашу защиту. Привлечение игроков его калибра — это очень, очень здорово для нас", — цитирует Магуайра The Guardian.
Напомним, что Варан подписал с манкунианцами контракт, который рассчитан до июня 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18