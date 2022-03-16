Магуайр рассказал о ситуации в раздевалке "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Магуайра\Автор неизвестен

Английский центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр рассказал о ситуации в раздевалке "красных дьяволов" после поражения от "Атлетико" (0:1) в 1\8 финала Лиги чемпионов.

"У нас нет проблем. О нас всегда что-то пишут, к нам повышенное внимание. И к результатам это не имеет никакого отношения.

Наша команда способна на большее. Мы должны делать больше. Мы должны и клубу, и болельщикам. Мы, футболисты, должны посмотреть на себя.

С "Атлетико" парни приложили все усилия, но этого не хватило. На протяжении всего сезона мы действовали недостаточно хорошо", – сказал Магуайр.

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