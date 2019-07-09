Магуайр сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити"

Защитник "Лестера" Харри Магуайр определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 26-летний футболист готов перебраться в "Манчестер Юнайтед", несмотря на предложение от действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити".

Напомним, что "лисы" оценивают одного из своих лидеров в почти 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне Магуайр сыграл за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола.

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