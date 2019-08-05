Сегодня, 5 августа, защитник Харри Магуайр завершил свой трансфер в "Манчестер Юнайтед". Детали сделки неизвестны, однако стала известна возможная стоимость футболиста.



Ранее сообщалось, что английскому клубу трансфер футболиста обошелся в 87 миллионов евро. Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола.



Ранее самым дорогим защитником был Вирджил ван Дейк, который стоил 81,9 миллиона евро.



Ожидается, что зарплата Магуайра в "МЮ" составит 5,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Магуайр сыграл 32 матча, в которых забил три гола.

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