Магуайр указал на главную проблему "Манчестер Юнайтед"
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал главную проблему своей команды.
"Наша проблема заключается в нестабильности. Мы проводим две хороших матча, а затем плохой. Это недостаточно хорошо с точки зрения стабильности", - цитирует Магуайра ESPN.
По итогам 22 туров "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 34 очка.
26-летний Магуайр в текущем сезоне сыграл за "красных дьяволов" 28 матчей и сделал 1 голевую передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14