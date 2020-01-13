Магуайр указал на главную проблему "Манчестер Юнайтед"

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Магуайр указал на главную проблему "Манчестер Юнайтед"

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал главную проблему своей команды.

"Наша проблема заключается в нестабильности. Мы проводим две хороших матча, а затем плохой. Это недостаточно хорошо с точки зрения стабильности", - цитирует Магуайра ESPN.

По итогам 22 туров "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 34 очка.

26-летний Магуайр в текущем сезоне сыграл за "красных дьяволов" 28 матчей и сделал 1 голевую передачу.

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