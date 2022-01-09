Магуайр высказался и ситуации в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Магуайра/Автор неизвестен

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился мнением о неудовлетворительных результатах "красных дьяволов",

"Я капитан и лидер раздевалки, я провел частные беседы с футболистами и менеджментом, которые останутся между нами. Не стоит заблуждаться, я намерен бороться, как и все мои партнеры. У нас большой состав, и, конечно, не все всегда будут счастливы, поскольку кому-то может не хватать игрового времени. Но это футбол, нужно оставаться профессионалами.

Мы все злы и стремимся выступить как можно лучше, и иногда это проявляется на поле. Но командный дух в порядке, несмотря на разговоры извне. Профессиональный футболист должен принимать критику в свой адрес и правильно на нее реагировать. В то же время порой следует игнорировать сторонний шум и просто усердно работать на тренировках.

Мы знаем, что если нам удастся выдать серию хороших результатов, то все остальное придет само собой.

Иногда подход "мы против всего мира" полезен. О командах сэра Алекса Фергюсона написано немало – о том, как он использовал его, чтобы подстегивать футболистов. Очевидно, ему это прекрасно удавалось.

Я, конечно, видел много критических замечаний, и во многом они оправданы. Однако критика для мотивации игроков не должна быть необходима, на мой взгляд. Если футболисты такого уровня не мотивированы выступать за этот клуб, когда надевают его футболку, то тут определенно что-то не так", – сказал игрок сборной Англии.

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