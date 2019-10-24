Магуайр высказался о возможных проявлениях расизма на матче с "Партизаном"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Партизаном" рассказал, что думает о возможных проявлениях расизма на встрече.

Напомним, во встрече сборной Англии с Болгарией в рамках отбора Евро-2020 арбитру матча приходилось несколько раз останавливать игру из-за расистских оскорблений со стороны болгарских фанатов.

"Мы доверяем УЕФА и будем следовать их антирасистской инструкции. Не хочу снова быть частью чего-то подобного", - сказал Магуайр.

Матч "Партизан" - "Манчестер Юнайтед" пройдет в Сербии сегодня, 24 октября.

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