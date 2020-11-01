Магуайр высказался после поражения в матче с "Арсеналом"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр прокомментировал поражение команды в матче 7-го тура АПЛ с "Арсеналом" (0:1).

"Сложно понять. Мы огорчены. Это был матч с малым количеством голевых моментов.

Нам нужно было сделать больше, создавать больше моментов. Мы были уверены в себе перд встречей.

Этого недостаточно, завтра нам нужно хорошо потрудиться на тренировке. Мы не можем искать оправдания, нужно заглянуть внутрь себя", - цитирует Магуайра BBC.

"МЮ" занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ.

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