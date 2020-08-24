Магуайра могут не вызвать в сборную Англии из-за драки на греческом курорте

Теги манчестер юнайтедхарри магуайранглия

Магуайра могут не вызвать в сборную Англии из-за драки на греческом курорте

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может лишиться места в сборной Англии.

По информации Daily Mail, Английская футбольная ассоциация собирается обсудить будущее капитана "красных дьяволов" в составе "трёх львов" после скандала в Греции.

Напомним, что игрок подрался сначала с туристами, а затем и с полицейскими, за что был арестован. Против него возбудили уголовное дело.

Магуайру разрешили вернуться на родину, однако в Греции продолжится судебный процесс с участием его представителей.

Не пропустите: В сети выложили видео драки Магуайра в Греции. | http://soccernews.ru
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