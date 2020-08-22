Магуайру разрешили вернуться в Англию

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Магуайру разрешили вернуться в Англию

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр в скором времени вернётся из Греции в Англию.

Напомним, что футболист подрался с полицейскими, за что был арестован. Против него возбудили уголовное дело.

По информации Associated Press, первое заседание суда уже состоялось, следующее запланировано на 25 августа.

Магуайру разрешили улететь на родину, поскольку его присутствие в суде теперь необязательно - вместо спортсмена там будет адвокат.

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