Махмудов: "Сборная Азербайджана поборется за выход на Чемпионат Европы-2020"

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Махмудов: "Сборная Азербайджана поборется за выход на Чемпионат Европы-2020"

Бывший полузащитник "Спартака" Эмин Махмудов считает, что сборная Азербайджана, за которую он выступает, сможет побороться за выход на Чемпионат Европы-2020.

"Как оцениваю игру сборной Азербайджана в отборочном турнире Чемпионата Мира-2018? Сложно оценить, могли выступить получше, но и надо смотреть реально на вещи. Мы еще не та команда, которая может занять второе место в группе, но за выход на чемпионат Европы-2020 поборемся обязательно", - приводят слова Махмудова азербайджанские СМИ.

Стоит отметить, что в столице Азербайджана Баку пройдут несколько матчей Евро-2020.

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