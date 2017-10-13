Махмудов: "Сборная Азербайджана поборется за выход на Чемпионат Европы-2020"
Бывший полузащитник "Спартака" Эмин Махмудов считает, что сборная Азербайджана, за которую он выступает, сможет побороться за выход на Чемпионат Европы-2020.
"Как оцениваю игру сборной Азербайджана в отборочном турнире Чемпионата Мира-2018? Сложно оценить, могли выступить получше, но и надо смотреть реально на вещи. Мы еще не та команда, которая может занять второе место в группе, но за выход на чемпионат Европы-2020 поборемся обязательно", - приводят слова Махмудова азербайджанские СМИ.
Стоит отметить, что в столице Азербайджана Баку пройдут несколько матчей Евро-2020.
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|Словакия
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|4
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|1
|Группа C
|М
|О
|1
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|3
|7
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|Польша
|3
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|Северная Ирландия
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|3
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|2
|Испания
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|Чехия
|3
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|М
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|Италия
|3
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|2
|Бельгия
|3
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|3
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|4
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|Группа F
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|1
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|3
|5
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|3
|3
|4
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|3
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