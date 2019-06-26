Махрез через суд выплатит компенсацию бывшей няне своих детей

Теги манчестер ситирияд махрез

Махрез через суд выплатит компенсацию бывшей няне своих детей

Манчестерский клуб присудил алжирскому полузащитнику "Манчестер Сити" Рияду Махрезу выплатить компенсацию бывшей няне своих детей, сообщает The Sun.

По сведениям издания, няня Филипино Мирафлорес занималась воспитанием детей футболиста и часто была вынуждена оставаться с ними сверхнормы. Несмотря на это, алжирец отказался оплачивать ей переработку. В итоге Мирафлорес обратилась в суд, который сумела выиграть.

Стоит отметить, что зарплата 28-летнего Махреза в "Манчестер Сити" составляет 11,5 миллионов евро до вычета налогов. В минувшем сезоне хавбек провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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