Лидер "Лестера" Рияд Махрез до конца недели станет игроком "Манчестер Сити".

За новичка "горожане" заплатят более 80 миллионов еврою

Источник сообщает, что наставник чемпиона Англии Хосеп Гвардиола намерен закрыть сделку как можно скорее, так как не любит затягивать с трансферами.

Отметим, что "Сити" планировал подписать Махреза еще зимой, но тогда не пошел на условия "Лестера".

Читайте также: "Манчестер Сити" надеется подписать лидера "Челси". | http://soccernews.ru