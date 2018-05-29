Махрез до конца недели станет игроком "Манчестер Сити"
Лидер "Лестера" Рияд Махрез до конца недели станет игроком "Манчестер Сити".
За новичка "горожане" заплатят более 80 миллионов еврою
Источник сообщает, что наставник чемпиона Англии Хосеп Гвардиола намерен закрыть сделку как можно скорее, так как не любит затягивать с трансферами.
Отметим, что "Сити" планировал подписать Махреза еще зимой, но тогда не пошел на условия "Лестера".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31