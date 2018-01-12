Махрез хочет перейти в "Арсенал"



Алжирский полузащитник "Лестера" Рияд Махрез надеется стать игроком "Арсенала", сообщает Express.

По сведениям издания, футболист предпочитает вариант с переходом в стан "канониров", чем трансфер в "Ливерпуль". Хавбек уже приобрел себе дом в Лондоне.

"Лестер" может согласиться отпустить Махреза за 57 миллионов евро.

Напомним, что "Ливерпуль" ищет замену Филиппе Коутиньо, а "канониры" близки к расставанию с Алексисом Санчесом.

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