Махрез хочет уйти из "Манчестер Сити"

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Махрез хочет уйти из "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез рассматривает вариант со сменой клуба во время летнего трансферного окна, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 28-летний алжирец недоволен количеством игровой практики в текущем сезоне.

Ранее утверждалось, что интерес к футболисту проявляет туринский "Ювентус".

Махрез прошлым летом перешёл из "Лестера" в "Манчестер Сити" за 67,8 миллионов евро.

В составе "горожан" атакующий хавбек забил 11 голов и сделал 11 ассистов в 42 матчах.

Не пропустите: "Манчестер Сити" интересуется трансферной целью "Реала". | http://soccernews.ru

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