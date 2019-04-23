Махрез хочет уйти из "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез рассматривает вариант со сменой клуба во время летнего трансферного окна, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, 28-летний алжирец недоволен количеством игровой практики в текущем сезоне.
Ранее утверждалось, что интерес к футболисту проявляет туринский "Ювентус".
Махрез прошлым летом перешёл из "Лестера" в "Манчестер Сити" за 67,8 миллионов евро.
В составе "горожан" атакующий хавбек забил 11 голов и сделал 11 ассистов в 42 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14