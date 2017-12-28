Махрез может перейти в "Арсенал"

"Арсенал" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику "Лестера" Рияду Махрезу, сообщает Le Buteur.

По сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Канониры" рассматривают кандидатуру алжирца в качестве замены хавбеку Месуту Озилу, который до сих не продлил свой контракт, истекающий через полгода.

В этом сезоне 26-летний Махрез провел 20 матчей в Премьер-лиге, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

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