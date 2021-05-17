Махрез назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

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Махрез назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

Фото твиттер Рияда Махреза

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез признался, что он готов выступать за "горожан" до конца карьеры.

"Я отлично себя чувствую здесь. У меня нет желания искать другую команду. Не знаю, как сложится ситуация, но мне хорошо в этом городе. Хочу завершить карьеру в Англии, в "Манчестер Сити", - цитирует алжирца RMC Sport. 

Махрезу в феврале исполнилось 30 лет. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне игрок провёл за "Сити" 45 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

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