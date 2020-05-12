Махрез назвал клуб, за который мечтал играть

Хавбек "Манчестер Сити" Рияд Махрез в инстаграме ответил на вопросы подписчиков.

Один из пользователей спросил, какой клуб он любит больше всего.

"Клуб моего сердца - "Марсель". В детстве я просматривался в нем, был так счастлив. Мне нравился также ПСЖ, так как это мой город, но больше хотелось в "Марсель". После нескольких тренировок тренер сказал, что готов подписать контракт, даже экипировку выдали. Но потом моему агенту позвонили и сказали: "У нас есть такой же игрок, мы хотим его". Этим игроком был Биллель Омрани, который сейчас играет в Румынии", - рассказал игрок.

Riyad Mahrez : "Mon club de coeur, c'est Marseille."pic.twitter.com/0RITlnZYSr — BeFoot (@_BeFoot) May 10, 2020

29-летний Махез играет в "Сити" с 2018 году. В текущем сезоне футболист участвовал в 23 матчах, отметившись 7 голами и 10 результативными передачами.

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