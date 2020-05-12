Махрез назвал клуб, за который мечтал играть
Хавбек "Манчестер Сити" Рияд Махрез в инстаграме ответил на вопросы подписчиков.
Один из пользователей спросил, какой клуб он любит больше всего.
"Клуб моего сердца - "Марсель". В детстве я просматривался в нем, был так счастлив. Мне нравился также ПСЖ, так как это мой город, но больше хотелось в "Марсель". После нескольких тренировок тренер сказал, что готов подписать контракт, даже экипировку выдали. Но потом моему агенту позвонили и сказали: "У нас есть такой же игрок, мы хотим его". Этим игроком был Биллель Омрани, который сейчас играет в Румынии", - рассказал игрок.
Riyad Mahrez : "Mon club de coeur, c'est Marseille."pic.twitter.com/0RITlnZYSr— BeFoot (@_BeFoot) May 10, 2020
29-летний Махез играет в "Сити" с 2018 году. В текущем сезоне футболист участвовал в 23 матчах, отметившись 7 голами и 10 результативными передачами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18