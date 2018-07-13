Махрез назвал свою цель в "Манчестер Сити"

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Махрез назвал свою цель в "Манчестер Сити"

Новичок "Манчестер Сити" Рияд Махрез назвал свою цель в составе "горожан".

"Я принял решение о переходе в "Манчестер Сити", потому что хочу быть частью этого проекта и помочь команде выиграть Лигу Чемпионов" - цитирует 27-летнего алжирца BBC.

Напомним, что трансфер Махреза обошёлся "Манчестер Сити" в 68 миллионов евро.

Не пропустите: Махрез сделал заявление о своей позиции в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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