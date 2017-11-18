Махрез: "Не хочу думать о январе"

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Махрез: "Не хочу думать о январе"

Хавбек "Лестера" Рияд Махрез рассказал, что сейчас его не волнует зимнее трансферное окно.

"Не хочу думать о январе. Впереди у нас еще 12 матчей до начала зимнего трансферного окна, поэтому если я думаю о январе - значит я больше не собираюсь играть за "Лестер". Сейчас самое главное сконцентрироваться на футболе и на команде, а что случится в будущем - увидим" - приводит слова Махреза Sky Sports.

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