Махрез: "Не хочу обсуждать летнее трансферное окно, сейчас я думаю только о "Лестере"

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Махрез: "Не хочу обсуждать летнее трансферное окно, сейчас я думаю только о "Лестере"

Алжирский полузащитник "Лестера" Рияд Махрез прокомментировал ситуацию вокруг своего сорвавшегося перехода в "Манчестер Сити".

"Это было сложное время, но сейчас я снова с командой. Я объяснил свое видение тренеру и партнеру. Они приняли это и теперь мы двигаемся вперед. Все что было осталось в прошлом. "Манчестер Сити" был хорошим вариантом и для меня, и для "Лестера". Впрочем теперь это позади. Что касается лета, то я не хочу обсуждать свой возможный трансфер. Сейчас все мои мысли только о "Лестере". Я не говорю, что обязательно уйду летом. Мы еще успеем все обсудить с клубом. В данный момент я игрок "Лестера" и думаю только о нем", - приводит слова Махреза Sky Sports.

Напомним, что "Манчестер Сити" хотел купить хавбека в последний день зимнего трансферного окна, но "Лестер" отказался его продавать. После этого Махрез в гневе самовольно пропустил несколько тренировок.

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