Махрез не перейдет в "Рому"

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Махрез не перейдет в "Рому"

"Рома" отказалась от покупки алжирского полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы не сумели договориться по сумме трансфера. Английский клуб требовал за игрока 44 миллиона евро, но "волки" не были готовы платить больше 35 миллионов.

Таким образом, хавбек, скорее всего, останется в "Лестере".

Ранее сообщалось, что 26-летний Махрез предложил свои услуги "Барселоне".

Не пропустите: "Лестер" продаст Махреза в "Рому" за 44 миллиона евро. | http://soccernews.ru

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