Махрез недоволен руководством "Лестера"

Нападающий "Лестера" Рияд Махрез расстроен тем, что его клуба не отпустил его в "Манчестер Сити" в минувшее трансферное окно.

Об этом рассказал близкий друг алжирского форварда.

"Рияд очень огорчен тем, что случилось в последние пару дней. Он не понимает, что делает "Лестер". Это трансферное окно – уже четвертое, в которое клуб обещал отпустить его. По его мнению, он делал все для успехов "Лестера". Рияд участвовал в выходе команды в премьер-лигу, помог ей в чемпионском сезоне, потом остался в команде, как этого хотел президент, помог клубу не вылететь в чемпионшип", - сказал он.

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