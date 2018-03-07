Махрез объявил о завершении своей карьеры игрока

Теги рияд махрезлестер сити

Махрез объявил о завершении своей карьеры игрокаВингер английского "Лестера" Рияд Махрез объявил о завершении своей карьеры игрока.

Так, на своей странице в фейсбук 27-летний алжирец написал: "После последней консультации со многими врачами я решил уйти из футбола. Я хотел бы сказать несколько слов. Я хочу поблагодарить всех за доброту и поддержку, которая была оказана мне в этом невероятном городе, вы всегда будете в моем сердце".

Не пропустите: сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов