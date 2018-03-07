Вингер английского "Лестера" Рияд Махрез объявил о завершении своей карьеры игрока.

Так, на своей странице в фейсбук 27-летний алжирец написал: "После последней консультации со многими врачами я решил уйти из футбола. Я хотел бы сказать несколько слов. Я хочу поблагодарить всех за доброту и поддержку, которая была оказана мне в этом невероятном городе, вы всегда будете в моем сердце".

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