Махрез определился с новым клубом

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез принял решение стать игроком лондонского "Арсенала".

Таким образом, игрок так и не получил Игрок не дождался предложения от "Барселоны" и сделал свой выбор в пользу "канониров".

Ожидается, что за африканца "Арсенал" заплатит 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек провел в составе "лис" 48 матчей, забил 10 голов и сделал пять голевых передач.

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