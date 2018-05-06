Махрез определился со своим следующим клубом

Теги рияд махрезарсенал лондонлестер сити

Махрез определился со своим следующим клубомВингер "Лестера" Рияд Махрез определился со своим следующим клубом, информирует Express.

По сведениям источника, ближайшим летом 27-летний игрок "лис" хочет перебраться в лондонский "Арсенал". На это желание алжирца указывает тот факт, что ранее он обзавелся домом в столице Великобритании.

В нынешнем сезоне Махрез забил 11 мячей и сделал 11 результативных передач в 39 матчах за "Лестер".

Напомним, Махрез передумал переходить в "Манчестер Сити". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов