Вингер "Лестера" Рияд Махрез определился со своим следующим клубом, информирует Express.

По сведениям источника, ближайшим летом 27-летний игрок "лис" хочет перебраться в лондонский "Арсенал". На это желание алжирца указывает тот факт, что ранее он обзавелся домом в столице Великобритании.

В нынешнем сезоне Махрез забил 11 мячей и сделал 11 результативных передач в 39 матчах за "Лестер".

Напомним, Махрез передумал переходить в "Манчестер Сити". | soccernews.ru