Махрез останется в "Лестере"



"Манчестер Сити" отказался от покупки алжирского полузащитника "Лестера" Рияд Махреза, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, манкунианцы были готовы заплатить за хавбека 73 миллиона евро и отдать одного своего игрока. Впрочем "лисы" отказались продавать Махреза за эту сумму, так как хотели получить за него 102 миллиона.

Таким образом 26-летний Махрез доиграет этот сезон в составе "Лестера".

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