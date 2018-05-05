Махрез передумал переходить в "Манчестер Сити"

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Махрез передумал переходить в "Манчестер Сити"

Хавбек "Лестера" Рияд Махрез не хочет переходить в "Манчестер Сити".

Как сообщает Express, алжирец собирается продолжить карьеру в "Арсенале". Однако игрок готов также рассмотреть предложения от "Тоттенхэма" и "Челси".

Напомним, что "Сити" пытался приобрести Махреза в зимнее трансферное окно, но "лисы" заблокировали трансфер игрока.

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