Махрез получил приз лучшему игроку Магриба в 2019 году

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Махрез получил приз лучшему игроку Магриба в 2019 году

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез стал лучшим игроком Мариба в 2019 году.

В голосовании принимали участия читатели журнала France Football.

За звание стать лучшим также боролся полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш.

Махрез получил награду в третий раз.

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