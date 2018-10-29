Махрез посвятил гол в ворота "Тоттенхэма" погибшему владельцу "Лестера"

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Махрез посвятил гол в ворота "Тоттенхэма" погибшему владельцу "Лестера"

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Маxрез поразил ворота "Тоттенхэма" в матче десятого тура АПЛ.

Забитый гол 27-летний алжирец посвятил погибшему владельцу "Лестера" Вичаю Сривадханапрабха. Футболист во время празднования поднял руки к небу.

Махрез выступал за "Лестер" с 2014 по 2018 год и выигрывал с командой титул чемпиона Премьер-лиги.

Сривадханапрабха погиб в субботу вечером в результате крушения личного вертолёта.

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